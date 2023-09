Le Ministre, Représentant spécial du Président du Tatarstan, république de la Fédération de Russie, Iskander Loussoupov, a réitéré la volonté de son pays de développer ses relations avec la Tunisie dans de nombreux domaines.

Loussoupov s’est entretenu, jeudi dernier à Tunis, avec le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul, selon un communiqué publié vendredi par l’organisation patronale.

Le responsable, en charge de la gestion des relations de son pays avec les pays francophones, a déclaré que la visite s’inscrit dans le cadre de l’exploration des possibilités et des opportunités de coopération dans des secteurs économiques avec la Tunisie et des moyens de les soutenir et de les développer.

Il a, dans le même cadre, rappelé que la République du Tatarstan, portail de la Russie ouvert sur le monde islamique, a récemment abrité le sommet économique international “Russie-Monde islamique”.

Le responsable a examiné le potentiel prometteur de l’économie du Tatarstan, en particulier dans la production de pétrole, les industries chimiques, la construction mécanique, les composants de camions, les voitures, les avions, les navires, les machines, les équipements techniques et le secteur agricole. Dans le même contexte, il a souhaité qu’une plate-forme solide soit établie pour une coopération étroite entre la Tunisie et le Tatarstan.

Il s’agit, également, de mettre en place des mécanismes qui permettront d’explorer toutes les possibilités de coopération entre les économies des deux pays et échanger des visites d’affaires.

Le responsable a ajouté qu’un groupe de travail serait créé pour surmonter les contraintes logistiques. Pour sa part, Majoul a souligné l’existence de grandes opportunités de partenariat entre les deux pays à la lumière de la diversité sectorielle des deux pays et du besoin de souveraineté alimentaire et d’indépendance énergétique.