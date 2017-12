Ghar El Melh : Forum-Festival sur les risques climatiques

La ville de Ghar El Melh abrite, du 22 au 25 décembre 2017, un Forum-Festival sur les risques climatiques, à l’initiative de l’Association Tunisienne pour le Leadership, l’Auto développement et la Solidarité (ATLAS), en collaboration avec l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL).

La rencontre s’inscrit dans le cadre du projet ” Lutter contre les Vulnérabilités et les Risques des Changements Climatiques dans les Zones Côtières Vulnérables de la Tunisie ” mis en œuvre par l’APAL, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD Tunisie).

La ville de Ghar El Melh a été choisie pour accueillir le Forum-Festival en raison de la fragilité de son écosystème côtier, les risques climatiques auxquels il fait face et les répercussions socioéconomiques de ces risques sur la population locale.

A travers cet événement, les structures publiques et privées, la société civile et la population locale sont appelées à participer à l’élaboration d’une stratégie solidaire et durable de lutte contre les risques du changement climatique sur le littoral.

Figurent au programme du Forum-Festival, des journées culturelles et sportives, une expovente d’article d’artisanat et de produits agricoles et du terroir, ainsi qu’une visite dans les cultures de pomme de terre en bord de mer qui perpétuent une technique ancestrale.