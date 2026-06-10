Un colloque international sur le “Changement climatique, défis environnementaux et transition énergétique” (CEET2026) se tiendra du 29 au 31 octobre 2026 à Gammarth, dans la banlieue nord de Tunis, dans le cadre de la 5e édition du Forum international des citoyens sur l’éducation et la recherche interdisciplinaires (FCIERI).

Cet événement scientifique vise à offrir un espace de discussion, de réflexion et de mobilisation autour des grands défis environnementaux contemporains. Dans un contexte marqué par l’urgence climatique, la pression sur les ressources naturelles et l’accélération des transitions énergétiques, le colloque ambitionne de réunir chercheurs, universitaires, experts, praticiens et acteurs institutionnels, afin de proposer des solutions durables, inclusives et adaptées aux réalités régionales.

Selon les organisateurs, “CEET2026” s’inscrit dans une dynamique de coopération scientifique internationale reposant sur les approches Nord-Sud, Sud-Sud et Sud-Nord, et met l’accent sur la valorisation des savoirs locaux, des innovations contextualisées ainsi que des retours d’expérience issus du terrain.

Un appel à communications international a été lancé dans ce cadre. Il porte principalement, sur trois axes thématiques : la gestion des ressources en eau et la résilience des écosystèmes, la transition énergétique et les énergies renouvelables, ainsi que les enjeux de durabilité et d’adaptation aux changements climatiques, notamment dans le contexte méditerranéen.

Le colloque est organisé sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en collaboration avec un réseau d’universités tunisiennes, de laboratoires de recherche et d’organismes scientifiques nationaux et internationaux, mobilisés autour des questions climatiques et énergétiques.