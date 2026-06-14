En décernant son 15e prix à Julian Barnes pour Départ(s), le jury du Prix Fitzgerald ne récompense pas seulement un roman magistral sur le deuil et le temps ; il salue le testament littéraire d’un monstre sacré de la littérature mondiale. À 80 ans, l’écrivain britannique signe une œuvre pivot qui s’inscrit magnifiquement dans l’économie du livre contemporaine.

Le testament littéraire d’un géant face au marché du livre

L’attribution du Prix Fitzgerald 2026 à Julian Barnes pour son roman Départ(s) (Éditions Stock) dépasse le simple cadre de la célébration esthétique. À 80 ans, l’auteur britannique a officialisé que ce récit serait sa dernière publication. Pour l’industrie de l’édition et les observateurs du marché du livre, cette annonce confère à l’ouvrage le statut immédiat de « testament littéraire », un levier mémoriel puissant qui redéfinit sa trajectoire commerciale et critique.

Traduit par Jean-Pierre Aoustin pour la prestigieuse collection La Cosmopolite, Départ(s) s’impose comme une œuvre hybride. En mêlant habilement le récit amoureux, la réflexion autobiographique et l’essai littéraire, Barnes orchestre les retrouvailles de deux anciens amants séparés depuis les années 1960. Le jury, réuni le 12 juin 2026, a salué la force émotionnelle et l’élégance d’une construction centrée sur le vieillissement, la maladie et le deuil.

Une consécration institutionnelle unique en France

Cette nouvelle distinction vient consolider la position hautement stratégique de Julian Barnes sur l’échiquier littéraire francophone. L’écrivain jouit d’une réputation institutionnelle hors norme : il demeure à ce jour le seul auteur étranger à avoir décroché successivement le Prix Médicis et le Prix Femina. Cette reconnaissance étatique et critique est également jalonnée par ses titres de Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres et d’Officier de l’Ordre national de la Légion d’honneur.

Dans un message empreint de gravité et de déférence, Barnes a souligné la résonance symbolique de ce prix, remis à l’Hôtel Belles Rives au Cap d’Antibes, là même où F. Scott Fitzgerald écrivit Tendre est la nuit. Qualifiant l’icône américaine de « son écrivain américain favori de l’entre-deux-guerres », Barnes tisse un lien intergénérationnel et transatlantique qui valorise le capital culturel de l’éditeur Stock.

Le Prix Fitzgerald, actif stratégique du tourisme littéraire

Fondé en 2011 par Marianne Estène-Chauvin et porté par l’Académie Francis Scott Fitzgerald, le prix s’est imposé en 15 éditions comme une marque de référence. En récompensant la modernité et l’audace, il succède à des lauréats prestigieux comme Jay McInerney, Quentin Tarantino, Joyce Carol Oates ou Richard Ford (sacré en 2025).

Au-delà des lettres, l’événement démontre la convergence parfaite entre soft power culturel et attractivité haut de gamme. Le traditionnel « Dîner des Écrivains », organisé sur les terrasses du Cap d’Antibes, sanctuarise ce rendez-vous comme un actif clé du patrimoine littéraire et de l’économie Riviera.