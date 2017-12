L’activité touristique dans le gouvernorat de Tozeur connaît une grande dynamique pendant le festival international des oasis dont la 39ème édition (21-24 décembre 2017) coïncide cette année avec les vacances scolaires.

Selon le commissaire régional au tourisme à Tozeur, Yasser Souf, le taux de réservation a dépassé 100% dans les unités hôtelières de la région, faisant état d’un fort engouement des visiteurs du festival pour les sites et circuits touristiques, les oasis et les commerces de l’artisanat notamment à Tozeur et Nefta.

Il a rappelé que le sud tunisien est l’une des destinations favorites des touristes locaux et étrangers durant l’hiver où sont organisés plusieurs festivals qui offrent des programmes d’animation variés et des activités diverses de loisirs et de tourisme saharien.