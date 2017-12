Le lauréat de la médaille de Bronze au concours “SWERC 2017” organise une formation en programmation compétitive du 26 au 29 décembre 2017

Ahmed Bouhoula, un jeune tunisien lauréat de la médaille de Bronze au prestigieux concours européen universitaire de programmation compétitive, “SWERC 2017” (organisé les 25 et 26 novembre 2017 à Paris), va assurer, du 26 au 29 décembre 2017, au Centre de formation relevant du ministère de l’Education, dans les Berges de Lac, une formation gratuite en résolution des problèmes et en programmation compétitive, au profit d’une quinzaine de lycéens.

Etudiant en première année à l’Ecole Polytechnique à Paris et vice-président du comité scientifique des olympiades tunisiennes en résolution de problèmes (TOPS), Ahmed avait remporté six médailles d’or et une médaille d’argent dans le cadre des concours nationaux et arabes en Programmation compétitive.

Pour ce qui est de SWERC 2017, il a été organisé par Télécom ParisTech sous l’égide de la société savante ACM (Association for Computing Machinery).