Le président de la Commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics, Khaled Arbi, a appelé à l’obligation de généraliser la plateforme des achats publics en ligne “TUNEPS”, au cours de l’année 2018 pour garantir le principe de la transparence et lutter contre le phénomène de la corruption.

Il a ajouté, mardi, lors d’une journée de sensibilisation sur “la gouvernance des achats publics : généralisation de l’exploitation de la plateforme des achats publics en ligne ” TUNEPS “”, que cette plateforme a permis de réaliser les objectifs, d’autant plus que les délais de conclusion des marchés publics ne dépassent plus les 120 jours.

Le système des achats publics en ligne ou TUNEPS vise à améliorer l’efficacité des achats et marchés publics ainsi que la compétitivité, en concrétisant le principe de l’équité entre les appels d’offres et à réduire les délais de conclusion des marchés en vue de maîtriser le coût de réalisation des projets publics, en termes de réduction des documents, du coût du transport et de la consommation d’énergie.

Le ministre de l’équipement, de l’aménagement du territoire et de l’habitat Mohamed Salah Arfaoui a incité toutes les parties intervenantes dans les différentes procédures des marchés publics (administrations, bureaux d’études, promoteurs et prestataires de services) à utiliser TUNEPS, en tant que seul mécanisme dans le domaine des achats publics, ajoutant que 90% des appels d’offres sont réalisés grâce à cette plateforme.

Il a indiqué que le ministère est l’un des plus grands acheteurs publics, étant donné le volume du budget de développement dédié annuellement au profit des projets réalisés par le ministère, dans le cadre de son budget de développement (environ 40% du budget de l’Etat dans le domaine de développement) ou au profit d’autres ministères.

Arfaoui a rappelé que depuis l’entrée en exploitation de cette plateforme concomitamment avec le décret régissant les marchés publics au début du mois de juin 2014, un premier marché en ligne a été signé en octobre 2014 par l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU).

Et de souligner que le ministère veille à garantir la réussite de cette plateforme, à travers l’incitation des différents acheteurs publics au ministère à diffuser les appels d’offres en ligne, tout en les appelant à annoncer certains d’entre, exclusivement à travers cette plateforme, en vue d’évaluer cette expérience avant sa généralisation, pour décider de son utilisation en tant que seul mécanisme à utiliser dans les différentes procédures de conclusion des marchés.

De son côté, la directrice générale chargée de l’unité des achats publics en ligne à la présidence du gouvernement Sonia Ben Salem a relevé que la plateforme ” TUNEPS ” est devenue un mécanisme obligatoire pour mieux enraciner l’intégrité et accélérer l’opération des achats publics ainsi que le développement des moyens d’action et de modernisation de l’administration tunisienne.

Elle a souligné que plus de 209 administrations (régionales, centrales et locales) ont adhéré, jusqu’à l’heure, à ce mécanisme ainsi que près de près de 1800 approvisionneurs.