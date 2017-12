La Bourse de Tunis débute la séance de mardi dans le vert où le Tunindex affiche une hausse de 0,10% avec 6 148.61 points dans un volume totale de 0,254 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

Dans le vert, SANIMED grimpe de 5,88% à 4,50 D suivie par UADH et CIL qui gagnent respectivement 2,99% et 2,97% à 2,75 D et 16,29 D.

A la baisse, SOPAT chute de 3,89% à 0,74 D, tout comme TUNINVEST et SITS qui dévissent respectivement de 2,32% et 2,04% à 6,73D et 2,40 D.