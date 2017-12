Plus de 60% des diplômés de la formation professionnelle trouvent un emploi dès la fin de leurs études, a fait savoir Saida Ounissi, secrétaire d’Etat de la Formation et de l’Initiative privée au ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

S’exprimant à l’ouverture des travaux d’une rencontre consacrée à l’évaluation de “la coopération tuniso-suisse en matière de mise en œuvre des projets de réforme du système de la formation professionnelle en Tunisie”, elle a ajouté que le taux d’employabilité des diplômés de la formation professionnelle dépasse celui de l’enseignement supérieur, estimé à 20%.

Il s’agit, selon Ounissi, d’encourager les jeunes à s’orienter vers la formation professionnelle à travers la modernisation des mécanismes, la multiplication des partenariats avec le secteur privé et la formation des formateurs et du cadre des centres de formation professionnelle.

Elle a mis l’accent sur la solidité de la coopération entre la confédération suisse et la Tunisie dans divers domaines, notamment en matière de formation professionnelle en tant que facteur de développement et partie intégrante de la stratégie nationale visant le renforcement des ressources humaines.

Les résultats de la coopération tuniso-suisse au cours de 2017, en général et entre le ministère et la fondation Swisscontact, en particulier (en matière d’appui aux projets), ont été exposés à cette occasion.

De son côté, le directeur exécutif de Swisscontact en Tunisie, Hamda Zeramdini, a signalé que la fondation a supervisé, dans le cadre d’un accord de partenariat, entre la Tunisie et la confédération suisse, la mise en œuvre d’un programme composé de six projets réalisés entre 2013 et 2015, moyennant une enveloppe estimée à 5 millions de dinars, sous forme de don. Ce programme a été renouvelé pour le quinquennat (2016-2020), à travers la mobilisation d’une enveloppe de 20 millions de dinars.

Quelque 1700 apprenants ont bénéficié d’une formation, dans le cadre de cette coopération, jusqu’à décembre 2017, a affirmé Zeramdini, annonçant que 700 apprenants seront formés, chaque année, à partir de 2018.