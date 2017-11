Le Responsable des affaires économiques de la BERD, Sergei Guriev, est en visite officielle en Tunise, du 8 au 10 novembre.

Le professeur Guriev prendra part à l’ouverture du Forum de l’investissement en Tunisie en faveur du développement économique, social et durable de ce pays.

Au cours de cette visite, M. Guriev rencontrera le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laadhari, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, et le président de la CONECT, Tarek Sherif.

« La Tunisie est pour nous un partenaire essentiel, qui connaît actuellement une transformation économique et politique majeure», a déclaré M. Guriev à la veille de sa visite. «Je me réjouis d’avance de cette occasion d’aborder les questions qui figurent au programme des réformes avec les décideurs politiques, les acteurs du monde des affaires et les représentants de la société civile tunisiens, et de leur faire partager l’expérience de la BERD en matière de soutien à la transition vers l’économie de marché dans ses pays d’opérations».

Depuis le début de ses opérations en Tunisie, en septembre 2012, la BERD a investi dans ce pays 370 millions d’euros, répartis dans 25 projets. Le développement régional du pays en dehors de Tunis constitue une grande priorité du soutien apporté par la Banque, qui a par conséquent ouvert en octobre de l’année dernière un deuxième bureau local, à Sfax.

Communiqué de la BERD