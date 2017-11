Autonomisation socioéconomique des femmes en milieu rural : Naziha Laabidi lance le programme “Elle et lui pour nous tous”

Le coup d’envoi de l’élaboration d’un programme exécutif annuel (2018) visant la réalisation des objectifs fixés dans le plan d’action national et dans l’agenda 2030 relatif au développement durable, a été donné, mardi 7 novembre à Tunis, lors d’une conférence nationale sur la stratégie nationale relative à l’autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes filles en milieu rural 2017/2020.

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Naziha Laabidi, a indiqué que ce plan d’action qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale relative à l’autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes filles en zones rurales dont le coût est estimé à 53,51 millions de dinars a été élaboré à partir d’un diagnostic de la situation socioéconomique et culturelle de la femme en milieu rural.

La ministre a annoncé, à cette occasion, le lancement d’un nouveau programme baptisé “elle et lui pour nous tous” et la création d’un prix destiné à récompenser une personne ou une institution qui œuvre à changer les mentalités et à consacrer l’égalité effective entre l’homme et la femme.

Il s’agit, en outre, a-t-elle dit, de mettre en œuvre les programmes relatifs à la lutte contre l’abandon scolaire, à l’amélioration de l’employabilité des femmes en milieu rural, à l’appui à l’initiative économique et à la facilitation de l’accès au marché de l’emploi. Les efforts seront axés, également, selon Laabidi à améliorer le taux de couverture sociale, à promouvoir les conditions des ouvriers et ouvrières et à garantir le transport sécurisé.

Le rapprochement et l’amélioration des prestations de soins afin de lutter contre la mortalité maternelle et les maladies transmissibles et le renforcement de la participation de la femme à la vie publique et aux postes de décisions font, également, partie des objectifs de cette stratégie axée sur cinq volets essentiels.

Il s’agit, notamment, de l’autonomisation socioéconomique des jeunes filles et des femmes en milieu rural, la facilitation de leur participation à la vie publique, l’amélioration de la qualité de vie en zone rurale et la fourniture de données précises et actualisées sur les conditions et les besoins des femmes rurales.

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Fawzi Ben Abderrahmène, a souligné que le traitement du chômage en Tunisie nécessite une approche multidimensionnelle qui passe impérativement par la révision du modèle de développement et des programmes d’emploi ainsi que par une participation effective de la femme à tous les domaines et un développement du tissu économique en faveur de l’instauration de l’économie solidaire et sociale.

De son côté, Jazia Hammami, chargée de mission au ministère de la Femme et coordinatrice de la stratégie relative à l’autonomisation socioéconomique des jeunes filles et des femmes en milieu rural, a indiqué que les femmes rurales représentent 32,2% de l’ensemble des femmes en Tunisie et 50,4% de la population rurale et que le secteur agricole emploie, environ, 500 mille femmes.

Cette stratégie, a-t-elle dit, vise à faire face aux conditions de vie précaires des femmes rurales dont 10,5% seulement bénéficient d’une couverture sociale.

Cette rencontre dont les travaux se poursuivront, demain, se tient avec la participation des parties concernées et de représentants d’agences de coopération.