SIAMAP 2017 : Tunisie Telecom récompense deux lauréats du concours Smart Agriculture Hackathon

Dans le cadre de sa participation à la 13ème édition du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche “SIAMAP 2017” au Parc des expositions du Kram, du 31 octobre au 5 novembre 2017, Tunisie Telecom a présenté une panoplie des services destinés aux agriculteurs.

L’Objectif est de satisfaire les besoins des agriculteurs et de présenter des solutions technologiques adaptées à leurs activités.

En outre, Tunis Telecom a accordé les deuxième et troisième prix aux gagnants du concours “Smart Agriculture Hackathon” organisé en marge du Salon portant sur la création d’applications numériques en étroite relation avec l’activité agricole.

La cérémonie de remise de ces prix a été organisée le dimanche 05 novembre 2017 et a été rehaussée par la présence de Mohamed Anouar Maarouf, ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Fadhel Kraiem, président directeur général de Tunisie Telecom, d’Abdlamjid Ezzar, président de l’UTAP.

Fadhel Kraiem a réitéré à cette occasion l’intérêt qu’accorde Tunisie Telecom depuis des années au développement de nouveaux produits et applications pour plusieurs secteurs, notamment l’agriculture qui est un secteur stratégique pour l’économie tunisienne.

M. Kraiem a rappelé qu’une convention de partenariat stratégique de trois ans a été signée en juillet dernier entre Tunisie Telecom et l’ UTAP faisant bénéficier l’Union et ses affiliés des avantages exclusifs sur plusieurs offres (Mobile, 4G, Fixe, VoIP, Internet sur Fibre Optique et messagerie…) à même de permettre un confort d’utilisation et une meilleure collaboration.