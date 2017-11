Attijari bank et la STEG signent une convention de financement du programme Prosol 2017-2021

Sous l’égide du ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables et l’Agence nationale de la maîtrise de l’énergie (ANME), Attijari bank et la Société tunisienne de l’électricité et du gaz «STEG» ont signé, mardi 7 novembre 2017, une convention de financement du programme “Prosol 2017-2021“ pour un montant de 361 millions de dinars.

La signature de cette convention de financement s’inscrit dans le cadre de la politique nationale d’encouragement à l’utilisation de l’énergie renouvelable.

Attijari bank continue à financer, depuis 2007, le programme national PROSOL chapoté par l’ANME et la STEG, lequel programme vise à équiper les ménages de chauffe-eaux solaires et de panneaux photovoltaïques à des conditions préférentielles.

Cette année, la banque vient d’allouer, pour la 3ème fois consécutive, une enveloppe de 361 MDT pour le financement de ce programme qui a évolué et est devenu Prosol-Elec. Cette nouvelle version du programme permettra la participation des ménages à produire leur propre électricité à partir des énergies renouvelables, et ainsi maîtriser davantage la consommation énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’ANME, en collaboration avec la STEG, œuvre à trouver des mécanismes incitatifs pour accompagner la transition énergétique du pays et booster davantage l’effort national en matière de maîtrise de l’énergie. Elles prévoient, par le biais de cette enveloppe, la réalisation de 530 mille m2 supplémentaires de chauffe-eaux solaires à l’horizon de 2021 et la production de 85 Mégawatts Crête générées par les installations photovoltaïques. Sans oublier que le montant alloué pour le programme PROSOL incitera à la création d’emplois et à l’instauration d’un tissu industriel de PME (les sociétés d’installation et les unités de fabrication et de collecte des équipements solaires).

Il est à préciser que le Groupe Attijari bank a l’expérience et l’expertise nécessaires dans l’accompagnement des projets gouvernementaux à travers les Financements Structurés et les Project-Finance à l’instar du financement de l’acquisition des locomotives de la SNCFT (167 MDT) et la rénovation des réacteurs des avions de la Tunisair (130 MDT). En plus de la participation au financement du budget complémentaire de l’Etat (60 millions d’Euros sur 3 ans).

Attijari bank participe ainsi à la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables et la protection de l’environnement et confirme à travers ce financement son engagement à soutenir le développement économique de la Tunisie.