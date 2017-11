Poulina récompense le gagnant du 1er “Smart Agriculture Hackathon” du SIAMAP 2017

La 13ème édition du SIAMAP 2017 a été marquée, entre autres, par la mise en valeur de l’agriculture numérique. En effet, les organisateurs ont réservé un espace qui a permis d’organiser un concours de la meilleure application informatique dans le secteur de l’agriculture et de la pêche “Smart Agriculture Hackathon”.

Il s’agit d’un Challenge de 72 heures ayant pour objectif de développer des solutions informatiques qui répondent aux problématiques des secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture outre la gestion des ressources hydrauliques et le contrôle des réserves en eau moyennant l’utilisation des photos satellites, l’optimisation de la distribution des eaux (dans les canaux de distribution, irrigation agricole…) et l’élevage en plus du suivi du cycle de vie de bétail et l’alimentation animale.

Cette première édition a été soutenue par Poulina Group Holding qui a parrainé le premier prix doté d’une valeur de trois mille dinars.

Une cérémonie de remise des prix a été organisée le dimanche 05 novembre 2017 et rehaussée par la présence d’Anouar Maarouf, ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, d’Abdlamjid Ezzar, président de l’UTAP, et de Chiheb Ben Ahmed (PGH).

En soutenant cette initiative, PGH confirme son statut d’acteur majeur de l’économie numérique en Tunisie grâce à l’écosystème qu’elle a mis en place à travers son Data Center 3Ter, ses services Cloud et son soutien non-stop aux jeunes diplômés Tunisiens en TIC.