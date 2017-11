La Bourse de Tunis clôture sur une hausse de 0.33%

La Bourse de Tunis clôture la journée, de lundi 6 novembre 2017, sur une hausse de 0.33% réalisé par le Tunindex à 6 131.16 points, soit un volume d’échanges de 3.358 MTND.

Le titre EURO-CYCLES a animé le marché par un volume transactionnel de 0.458 MTND, soit un accroissement de 2.83% à 27.60 TND.

Dans le vert, le titre SOTUVER a réalisé un accroissement de 4.77% à 4.39 TND, suivi par MAGASIN GENERAL et la Banque de l’Habitat qui ont réalisé une hausse respective de 4.48% et 3% à 33.79 TND et 24.72 TND.

A la hausse, le titre ALKIMIA s’est monnayé à 28.95 TND soit une élévation de 2.98%, suivi par ICF qui a réalisé un accroissement de 2.96% à 23.99 TND.

A la baisse, le titre MEUBLE INTERIEURS a baissé de 2.85% à 3.06 TND, suivi par OFFICE-PLAST qui s’est monnayé à 2.09 TND, soit un déclin de 2.79%.

Le titre STB a enregsitré une chute de 2.78% à 3.84 TND. Dans le rouge, les titres UADH et CELLCOM ont réalisé une chute respective de 2.73% et 2.67% à 2.85 TND et 2.55 TND.