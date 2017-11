Tunisie-Palestine : Nabil Chaath reçu au Palais de Carthage

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, vendredi 3 novembre, au Palais de Carthage, le conseiller du président palestinien pour les affaires extérieures et les relations internationales et membre du Comité central du Fath, Nabil Chaath.

Au cours de l’entretien, Nabil Chaath a donné au président de la République un aperçu sur le développement du processus de réconciliation palestinienne et les étapes franchies pour concrétiser l’unité des rangs des Palestiniens et mettre fin à leur division. Il s’agit de fixer un calendrier précis qui prévoit la formation d’un gouvernement de consensus national, l’organisation des élections présidentielle et législatives, la régularisation du dossier des passages, l’unification des appareils sécuritaires et la fin du blocus imposé à la bande de Gaza.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le conseiller du président Palestinien a également évoqué le blocage du processus de paix face à l’obstination d’Israël à reconnaître les droits du peuple Palestinien et son acharnement à poursuivre sa politique de colonisation et son refus de s’asseoir à la table des négociations en l’absence de toute pression de la communauté internationale.

Il a fait part du souhait de la direction Palestinienne de voir la Tunisie contribuer, grâce à ses relations privilégiées avec l’entité européenne, à l’impulsion du processus de paix multilatéral pour régler la question Palestinienne sur la base de la légalité internationale.

Nabil Chaath a, à cet égard, rendu hommage à la Tunisie pour ses positions de soutien à la cause Palestinienne et pour avoir été toujours aux côtés du peuple Palestinien et de son combat pour recouvrer ses droits et édifier un Etat indépendant avec Al-Qods Al Charif pour capitale.

Pour sa part, Béji Caïd Essebsi a salué l’accord de réconciliation palestinienne, estimant qu’il s’agit d’un pas important pour l’unité des rangs palestiniens et pour renforcer la capacité de négociation de l’Autorité palestinienne dans ses efforts visant à réaliser l’indépendance.

Le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité d’aller de l’avant sur la voie de la réconciliation comme unique moyen de changer la donne et aplanir les obstacles pour constituer un front palestinien intérieur fort. Il a réaffirmé le soutien constant de la Tunisie à la cause palestinienne juste et au combat du peuple palestinien pour édifier un Etat indépendant, relevant qu’elle ne manquera pas d’apporter son aide aux frères Palestiniens et de soutenir leurs revendications légitimes dans les instances régionales et internationales.

Nabil Chaath effectue une visite en Tunisie où il a participé à la conférence organisée jeudi par le Centre de la Ligue des Etats arabes à Tunis et le Forum diplomatique sur la cause palestinienne.