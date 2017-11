Khémaies Jhinaoui appelle les entreprises japonaises à investir en Tunisie

Au deuxième jour de sa visite au Japon, le chef de la diplomatie tunisienne, Khémaies Jhinaoui, a eu jeudi 2 novembre à Tokyo un entretien avec le vice-Premier ministre japonais et ministre des Finances, Taro Aso.

L’entretien a porté sur la coopération financière et économique entre la Tunisie et le Japon et les moyens de la renforcer à travers l’incitation des sociétés et entreprises japonaises à investir en Tunisie grâce notamment aux dispositions encourageantes contenues dans le nouveau code d’incitations aux investissements.

Jhinaoui a donné un aperçu au responsable japonais sur le processus de transition démocratique en Tunisie et sur les défis économiques et financiers, exprimant le souhait de voir le Japon renforcer son soutien à la Tunisie afin de garantir la réussite de l’expérience démocratique tunisienne et réaliser la relance de son économie.

Le vice-Premier ministre japonais a salué l’expérience démocratique de la Tunisie, affirmant la disposition de son pays et des entreprises économiques japonaises à intensifier la coopération avec la Tunisie et à renforcer son appui à la Tunisie.

Avec son homologue japonais Taro Kono, le ministre des Affaires étrangères a évoqué les moyens de consolider les relations bilatérales au niveau politique et de renforcer les liens d’amitié et de coopération ainsi que l’échange de visites entre les hauts responsables des deux pays. La séance de travail entre les deux ministres a été également l’occasion d’évoquer les moyens de renforcer la coopération sécuritaire. Il a été ainsi convenu de tenir la deuxième session du dialogue sécuritaire entre la Tunisie et le Japon au mois de février 2018.

Les deux ministres se sont mis d’accord sur la nécessité de promouvoir la coopération dans les domaines économique et culturel et dans le secteur de la jeunesse moyennant l’augmentation des bourses d’études et des sessions et programmes de formation au Japon en faveur des étudiants et cadres tunisiens.

Le ministre japonais des Affaires étrangères a fait part de la décision du gouvernement de son pays de dépêcher une délégation d’experts de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) avant la fin du mois de novembre pour l’examen des perspectives de financement de nouveaux projets de développement.

La rencontre a été aussi l’occasion d’échanger les vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation de l’Union du Maghreb arabe (UMA), la coopération dans le cadre de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), le dossier libyen, la crise nucléaire coréenne et la réforme du Conseil de sécurité.

Khémaies Jhinaoui a également rencontré le gouverneur de la Banque japonaise pour la coopération internationale avec qui il a évoqué les principaux mécanismes de soutien financier que peut fournir cette banque à la Tunisie.