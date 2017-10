SIAMAP 2017  : Tunisie Telecom met son savoir-faire au service du secteur agricole tunisien

Tunisie Telecom participe activement à la 13ème édition du Salon SIAMAP 2017 qui se tient du 31 octobre au 5 novembre 2017 au Parc des expositions du Kram.

L’opérateur national sera présent sur un stand situé dans le pavillon technologique, pour présenter aux visiteurs du SIAMAP 2017 ses nouveautés et offres commerciales les plus développées.

A cette occasion, Tunisie Telecom va animer, durant l’après-midi du samedi 4 novembre, des présentations portant sur le thème: «Les TIC au service du secteur agricole».

A rappeler également qu’une convention de partenariat stratégique de trois ans a été signée en juillet dernier entre Tunisie Telecom et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) portant sur la fourniture de services de télécommunication.

Via cette convention, Tunisie Telecom fait bénéficier à l’UTAP à ses affiliés des avantages exclusifs sur une plusieurs offres Mobile, 4G, Fixe, VoIP, Internet sur Fibre Optique et messagerie… à même de permettre un confort d’utilisation et une meilleure collaboration.

Tunisie Telecom saisira ce partenariat et cette participation pour mettre son savoir-faire en matière de TIC au profit de la compétitivité et de la rentabilité de ce secteur essentiel du développement et appuyer l’agriculture numérique en Tunisie.