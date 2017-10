Tunisie-Tourisme  : Thomas Cook et Brussel Airlines à Djerba 

Brussel Airlines a lancé son vol inaugural avec Thomas Cook à Djerba ce samedi 28 octobre.

Ce retour marque un engouement de plus en plus affirmé des touristes belges envers l’île des Lotophages. Rappelons à ce propos que Brussels Airlines a repris au printemps 2016 les activités de TCAB (Thomas Cook Airlines Belgium) compagnie aérienne du tour-opérateur Thomas Cook. D’après RTBF «Cent-soixante pilotes et membres du personnel de cabine, deux avions (Airbus A320) et tous les slots ont été remis à Brussels Airlines en ce début de saison d’hiver».

Quant à la Tunisie, eh bien elle est en train de se repositionner de plus en plus en tant que destination privilégiée sur le marché belge. Il faut reconnaître que les efforts d’Ichrak Ben Faten représentante de l’ONTT à Bruxelles soutenus par Tunis y sont pour beaucoup.

Pourvu que ça dure.

A.B.A