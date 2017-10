L’OTT appelle à lutter contre toute forme de corruption

Le responsable des finances au sein de l’Organisation tunisienne du travail (OTT), Mohamed Noureddine Fathallah, a appelé, jeudi 26 octobre, lors d’une conférence de presse, à lutter contre toute forme de corruption administrative et financière sans distinction afin de préserver les richesses nationales.

Réaliser la stabilité sociale et relancer le processus de développement sont deux objectifs possible à atteindre grâce à la mise en place d’une justice sociale et économique et un changement du processus de développement tout en accordant au secteur de l’agriculture plus d’importance, a précisé Fathallah.

Pour sa part, le secrétaire général de l’OTT, Ali Frihida, a regretté le manque d’équité du gouvernement envers l’OTT, puisque cette dernière n’a pas été associée dans les négociations sociales et elle est privée des subventions publiques. Il appelle la présidence du gouvernement à appliquer la loi et à enraciner l’égalité entre les différentes structures syndicales conformément à la Constitution.