Tunisie-Tourisme  : TUI Fly à fond sur Djerba et Enfidha

Les professionnels du secteur touristique tunisien peuvent avoir le sourire aux lèvres. Et pour cause. Selon le site web belge lalibre.be, TUI Fly vient d’annoncer, ce jeudi 26 octobre 2017, l’ouverture d’une douzaine de nouvelles lignes aériennes, essentiellement vers la Tunisie (Djerba et Enfidha), au départ de la Belgique pour la saison d’été 2018.

Le tour-opérateur précise que cinq de ces lignes seront opérées à partir de Brussels Airport et 7 des aéroports régionaux. Et ce n’est pas tout, puisque la compagnie reliera également l’aéroport de Charleroi à Djerba et Enfidha (Tunisie) ainsi qu’à Murcie (Espagne).

En outre, de Liège, des vols seront opérés vers Kayseri (Turquie) ainsi que vers la Tunisie (Djerba et Enfidha, à nouveau). Et ces destinations tunisiennes pourront également être atteintes à partir de l’aéroport d’Ostende…

Le média belge rappelle que «les principaux tour-opérateurs belges avaient réagi positivement à l’assouplissement de l’avis de voyage pour la Tunisie formulé en août dernier par les Affaires étrangères, TUI Fly et Thomas Cook ayant notamment relancé Djerba dès cette saison hivernale».