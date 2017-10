La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) organise, en partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’artisanat du Cameroun (CCIMA), le Salon africain du bâtiment et des métiers connexes “AFRIBAT Cameroun 2018“ à Yaoundé – Cameroun, et ce du 17 au 22 avril 2018.

Les préparatifs de cette première édition d’AFRIBAT, qui se tiendra au Parc des Expositions de Tsinga dans la capitale camerounaise, vont bon train, indique un communiqué de la CCIS. Cette nouvelle manifestation se déroulera désormais en alternance avec le Salon international de l’entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé (PROMOTE) et le Salon méditerranéen du bâtiment (MEDIBAT).

Selon la CCIS, les premières données sur la participation sont positives, car les milieux d’affaires et autres professionnels se montrent intéressés. D’ailleurs, à six mois de la tenue d’AFRIBAT, on annonce déjà la confirmation de participation de 5 grands groupes africains à ce rendez-vous.

Cet important événement, organisé sous le haut patronage du Premier ministre du Cameroun et parrainé par la Confédération permanente des Chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF), est à même de constituer un pôle d’attraction et une opportunité pour accéder aux marchés africains.

Les organisateurs de la première édition d’AFRIBAT s’attendent à ce que cette manifestation économique et professionnelle réalise un rayonnement des plus marquants aux niveaux professionnel, politique et médiatique. Pour ce faire, la chaîne de télévision panafricaine “AFRICA 24“ a été choisie parmi les sponsors officiels du Salon.

AFRIBAT se veut, en effet, un espace de rencontres internationales entre les professionnels et experts de BTP venant de pays européens mais surtout africains, à l’instar du Cameroun (qui abrite la manifestation), du Gabon, du Tchad, de la Guinée, du Nigeria, de la République démocratique du Congo.

A cette occasion, il est prévu la présentation de plusieurs opportunités de réalisation de mégaprojets dans le secteur du bâtiment dans différents pays africains.

Au chapitre des prévisions, les organisateurs ambitionnent d’attirer quelque 400 exposants tunisiens, camerounais et étrangers, et 10.000 visiteurs professionnels. Pour agrémenter le tout, 200 rendez-vous d’affaires B2B sont prévus.

Et comme pour MEDIBAT, la première édition du Salon AFRIBAT abritera lui aussi un espace “Métiers et Innovations“ où seront présentées les dernières technologies et les nouveautés dans le secteur des matériaux de construction.