Advancia Training obtient la certification qualité ISO 9001 : 2015

Advancia Training, premier centre de formation en Tunisie déjà certifié ISO 9001 : 2008, vient de renouveler sa certification qualité ISO 9001 dans sa dernière version revue : 2015. Cette certification, valable pour une période de 3 années, concerne l’activité « Formation, transfert de compétences et ingénierie de la formation »

Cette nouvelle certification, consolide et récompense la démarche qualité engagée depuis plusieurs années par Advancia Training. Basée sur un processus d’amélioration continue, cette certification lui permet de garantir à ses clients un engagement de satisfaction et de qualité dans un environnement en évolution continue.

Pour être certifié, Advancia Training a été audité par SGS, l’organisme certificateur N°1 mondial qui a certifié plus de 80 000 entreprises dans 140 pays. La dernière version de la norme ISO 9001, publiée en 2015, renforce le rôle du management et l’implication de l’ensemble des collaborateurs dans la démarche qualité de l’entreprise, intègre l’analyse des risques et la prise en compte de l’environnement externe.

« Cette certification coïncide avec le 25ème anniversaire de Advancia Training et s’aligne parfaitement avec les objectifs de sa fusion avec Technical Training depuis 2016. Elle vient confirmer notre engagement fort au service de l’efficacité organisationnelle et de la satisfaction de nos clients dans le cadre d’une stratégie d’excellence initiée par le groupe 3S » précise M. Mohamed Amine KETATA directeur de Advancia Training.

A propos d’Advancia Training :

Advancia Training (Technical Training SARL, Filiale du groupe 3S) est un centre de formation professionnelle et de certification, spécialisé dans les domaines des TICs, de la gouvernance IT et du management. Adavancia Training est le fruit de la fusion depuis Janvier 2016 de 2 centres de formation : Technical Training et Advancia Training.

Advancia Training a su développer une offre de formation officielle riche à travers des accréditations uniques dans la région : Cisco, Microsoft, VMware, IBM, Fortinet, SUSE… Leader sur le marché de l’Afrique francophone, elle contribue à la formation de plus de 2500 personnes et à la certification de plus de 700 personnes chaque année.