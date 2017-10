La Bourse de Tunis débute lundi dans le vert

La Bourse de Tunis débute la séance du lundi dans le vert où le Tunindex affiche un gain de 0,22% avec 6 091,43 points dans un volume total de 1,454 million de dinars (MD) “, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners(MCP).

Dans le vert, GIF-FILTER grimpe de 4,43% à 1,65 dinar (D) suivie par Carthage Cement et New Body Line qui gagnent respectivement 3,63% et 3,07% à 2,28 D et 4,70 D.

A la baisse, SIAME chute de 2,91% à 2 D tout comme SOMOCER et MPBS qui dévissent respectivement de 2,72% et 2,70% à 1,07 D et 2,52 D.