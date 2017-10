Budget de l’Etat 2018 : Une hausse de 12,5% du budget du ministère de l’Intérieur

Le projet du budget de l’Etat pour 2018 prévoit une hausse de 12,5% du budget du ministère de l’Intérieur par rapport à 2017, soit une enveloppe de 2,879 milliards de dinars.

A noter que le budget de ce département a enregistré une forte hausse au cours des trois dernières années étant donné la guerre que mène la Tunisie contre le terrorisme et les besoins en équipements et en ressources humaines.

De même pour le ministère de la Défense dont le budget atteindra 2,233 milliards de dinars contre 2,016 milliards de dinars en 2016.

Selon la même source, les budgets des ministères de l’Intérieur et de la Défense représentent plus que 14% du nouveau budget de l’Etat avec un montant s’élevant à 5,112 milliards de dinars.

Le plus élevé de tous les départements (13% du budget global), le ministère de l’Education connaîtra cette année aussi une hausse, soit 4,925 milliards de dinars contre 4,861 milliards de dinars durant l’année écoulée.

Le budget de la présidence du gouvernement augmentera de 45,9 MDT, passant de 122,4 MDT, en 2017, à 168,3 MDT, en 2018, alors que celui de la présidence de la République restera inchangé (108,5 MDT).

Quant au Parlement, il verra son budget passer de 29,4 MDT, en 2017, à 30,9 MDT, en 2018 avec une hausse de 1,5 MDT.

Le budget du ministère des Relations avec les Instances constitutionnelles et de la société civile et des droits de l’Homme passe de 3,4 MDT en 2017 à 7,9 MDT en 2018.

Le projet du budget de l’Etat adopté le 12 octobre 2017 par le gouvernement d’union nationale, dévoile une augmentation du budget du ministère de la Justice, qui passe de 542 MDT, en 2017, à 591,5 MDT, pour 2018.

Dans la même tendance, le budget du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sera chiffré à 1,482 milliard de dinars contre 1,362 milliard de dinars, et celui du ministère de la Santé enregistrera une importante hausse pour atteindre 1,875 milliard de dinars, en 2018, contre 1,472 milliard de dinars, en 2017.

Autres départements concernés par la hausse, le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance (143,4 MDT contre 134 MDT), le ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport (633,8 MDT contre 547 MDT), le ministère des Affaires culturelles (264,5 MDT contre 257,6 MDT) et le ministère du Tourisme et de l’Artisanat (151 MDT contre 146,7 MDT).

Forte hausse du budget du ministère de l’Energie

Il s’agit, également, du ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables dont le budget s’élèvera à 1,551 milliard de dinars, contre seulement 700,4 MDT en 2017; le ministère des Affaires locales et de l’Environnement (887,4 MDT contre 840,5 MDT en 2017), le ministère des Affaires religieuses (105,3 MDT contre 99,8 MDT) et le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydraulique et de la Pêche a augmenté (1,402 milliard de dinars contre 1,343 milliards de dinars).

Par contre, le projet de budget de l’Etat pour l’année 2018 prévoit une diminution du budget de l’Emploi et de la Formation professionnelle qui sera réduit à 672,3 MDT en 2018 contre 702,5 MDT, en 2017. Pareil pour le ministère des Affaires sociales (1,355,3 milliard de dinars contre 1,427,7 milliard de dinars en 2017).

Cette tendance baissière concerne, également, le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, passant de 1,641 milliard de dinars en 2017, à 1,594 milliards de dinars en 2018, et le ministère des Finances (735,7 MDT contre 806,9 MDT).

En ce qui concerne les instances constitutionnelles, le projet de budget de l’Etat 2018 prévoit une hausse du budget du Conseil supérieur de la magistrature pour atteindre 6,8 MDT en 2018, contre 1,7 MDT en 2017, alors que les budgets de l’Instance électorale et de l’instance Vérité et Dignité seront revus à la baisse.

Le budget de l’Etat 2018 prévoit un montant de 4,3 MDT pour la Cour constitutionnelle qui n’a pas encore vu le jour.