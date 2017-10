Mission d’affaires multisectorielle à Kinshasa

Dans le cadre de l’identification des échanges économiques et commerciaux entre la Tunisie et le Congo, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax – CCIS – organise une mission d’affaires multisectorielle en collaboration avec la Fédération des Entreprises du Congo qui se tiendra du 14 au 19 novembre 2017 à Kinshasa à la République Démocratique du Congo.

Cette occasion représente une plateforme riche des rencontres personnalisées et adaptées à vos besoins. Par ailleurs, des rencontres B2B entre les opérateurs économiques tunisiens et leurs homologues congolais et des visites de sites seront également organisés.

Tout chef d’entreprise qui désire profiter de potentialités et des secteurs porteurs du marché Congolais peut remplir le coupon sur le site de la chambre de commerce et d’industrie de Sfax et l’envoyer par :

Fax : 74 296 121

E-mail : aida.loukil@ccis.org.tn – aoidni.sana@gmail.com – rachedwael@gmail.com