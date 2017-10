“Le climat d’investissement en Tunisie est en constante amélioration” (Selma Elloum)

“Le climat d’investissement est en amélioration constante et les mesures sécuritaires sont conformes aux normes internationales”, a souligné, jeudi 19 octobre à Gammarth, (banlieue nord de Tunis), la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Selma Elloumi-Rekik.

Elle a affirmé devant des délégations officielles arabes et des investisseurs présents au Forum tuniso-arabe de l’investissement touristique, organisé pour la première fois à Tunis (19, 20 octobre 2017), que les spécificités de la destination stratégique de la Tunisie ont encouragé les grands groupes opérant dans le secteur touristique à investir dans toutes les régions du pays.

Elle a souligné que “la Tunisie a réussi à occuper le peloton de tête des destinations touristiques les plus attractives de la rive Sud de la Méditerranée grâce aux plans stratégiques et aux programmes de promotion mis en place ainsi que les atouts naturels et historiques qui caractérisent le pays”.

La ministre du Tourisme a rappelé que son département a élaboré une stratégie de promotion du tourisme à l’horizon 2020 afin d’améliorer la qualité du produit et de s’orienter vers les marchés arabes .

Selon Elloumi, malgré les difficultés enregistrées par le secteur touristique au cours de ces dernières années, les indicateurs actuels montrent que le secteur figure sur la carte des marchés touristiques mondiaux.

Le nombre de touristes arabes ayant visité la Tunisie a atteint, depuis le début de l’année 2017, environ 3 millions de touristes. Ces derniers représentent la moitié des visiteurs de la Tunisie, et l’Algérie occupe la part du lion, selon les données présentées par la ministre du Tourisme.