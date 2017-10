L’OCDE réaffirme son soutien aux réformes engagées par la Tunisie

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est prédisposée à présenter “des propositions et des idées” pour renforcer les réformes engagées par le gouvernement tunisien, en particulier celles ayant trait à l’amélioration du climat de l’investissement, des affaires et de la compétitivité ainsi qu’aux démarches de réduction de la bureaucratie et d’ancrage de la bonne gouvernance. C’est ce qu’a indiqué Alvaro Pereira, directeur du département des affaires économiques au sein de l’OCDE, lors d’une rencontre, mardi 17 octobre à Tunis, avec le ministre de Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laadhari.

Pereira a affirmé que l’OCDE soutient la Tunisie dans ses démarches pour améliorer le rythme de croissance et préserver les équilibres généraux de l’économie du pays.

Confirmant les dires de Pereira, le ministre tunisien Zied Laadhari a souligné que l’organisation a apporté un appui technique important à la Tunisie pour améliorer le climat d’affaires et d’investissement à travers l’amélioration du cadre législatif et le dispositif d’incitations à l’investissement.

Il a aussi affirmé que son département est disposé à former un groupe de travail auquel participeront des experts de l’OCDE “pour s’inspirer de l’expertise de l’organisation et de ses success-stories dans plusieurs pays”.