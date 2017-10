Le dernier rapport 2017 de l’ONG américaine Freedom House sur l’état de la démocratie dans le monde, accorde à la Tunisie le score de 78/100 (USA 89, la France 90 par exemple) ce qui la place comme l’unique démocratie de la région MENA, avec deux pays considérés comme partiellement démocratique, le Maroc (41) et la Jordanie (37).

Sur les 54 pays du continent africain, seuls 10 pays sont considérés comme des pays démocratiques (Tunisie, Sénégal, Ghana, Benin, Cap vert, Sao Tomé, Namibie, Botswana, Afrique du sud, île Maurice).

En Afrique subsaharienne, seul 12% de la population (1 milliard) vie dans des pays démocratiques, 49% dans des pays partiellement démocratiques.

Au cours des 10 dernières années la démocratie a reculé en Centre Afrique, en Turquie, au Venezuela, en Russie, au Niger, en Syrie, au Koweit…

Les pires pays non démocratiques, la Syrie arrive en première position, suivi par l’Érythrée et la Corée du Nord…

Sur la population mondiale de 7,4 milliards 39% vivent dans des pays démocratique, 25% vivent dans des pays partiellement démocratiques et 36% dans des pays non démocratiques.

Dans le monde et par pays, 45% sont démocratiques, 30% sont partiellement démocratiques et 25% sont non démocratiques.