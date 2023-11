Le rythme d’évolution des crédits à l’économie s’est quelque peu redressé, en septembre 2023, pour atteindre 3,1% en glissement annuel (G.A), contre une croissance de 2,3%, au mois d’août, ce qui traduit l’accélération du rythme de progression des crédits accordés aux professionnels, notamment les crédits à court, selon la Banque centrale de Tunisie.

En effet, les crédits accordés aux professionnels ont cru de 3,4% en G.A (2,3%, le mois août), indique une note sur les évolutions économiques et monétaires publiée, jeudi, par la Direction Générale de la Politique monétaire relevant de la BCT.

En revanche, les crédits aux particuliers ont évolué quasiment au même rythme qu’en août, pour atteindre 2,3% en glissement annuel.

Au niveau des contreparties, les concours à l’économie ont progressé de 3,8% (en G.A.), en septembre 2023, contre 8,1% une année auparavant et 2,7% au mois d’août dernier.

Du côté des créances nettes sur l’Etat et des créances nettes sur l’extérieur, elles se sont affermies, respectivement de 6.499 MD et de 3.290 MD sur un an, en septembre 2023, contre 2.647 MD et 541 MD une année auparavant.

Pour c’est de la masse monétaire, elle a enregistré au sens de M3 (masse monétaire qui recouvre des instruments financiers émis par les établissements financiers pour une durée inférieure à 2 ans), une hausse de 7,7% (en G.A.), au mois de septembre 2023, contre +6,2% en août et + 8,3%, en 2022.

Dans le détail, la masse monétaire ” M2-M1 ” a augmenté de 8,2% (en G.A.) contre 11,1% l’année précédente. Son ralentissement a porté la marque de la contraction des certificats de dépôt (-6,1% contre 38,5% en septembre 2023).

En revanche, le rythme d’évolution de l’agrégat monétaire ” M1 ” s’est renforcé en septembre 2023 (6% en G.A contre 5,7% un an auparavant), suite à la hausse des billets et monnaies en circulation (10,8% contre 6,1%).