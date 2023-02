Très bonne nouvelle pour la Tunisie en ces temps de marasme économique extrême! Même si elle recule face aux vrais pays démocratiques, la Tunisie fait mieux que le reste des pays arabes de manière générale. Quand on se compare on se console, diriez-vous!

Décryptage…

C’est un rapport respectueux qui le dit! Ce rapport produit par le Economist intelligence unity, classe les pays des plus au moins démocratiques du monde en 2022. Et le journal Économique The Economist en fait écho dans un éditorial très bien illustré.

L’indice de démocratie mondiale de l’EIU montre que plusieurs dirigeants autoritaires ont resserré leur emprises sur leur peuple.

Le long déclin de la démocratie mondiale est au point mort en 2022, selon la dernière édition de l’indice de la démocratie.

L’enquête annuelle évalue l’état de la démocratie dans 167 pays sur la base de cinq mesures avec un score maximum de dix – le processus électoral et le pluralisme, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, la culture politique démocratique et les libertés civiles.

Vous l’avez remarqué, pas de variable sur la situation économique.

La dernière édition constate que près de la moitié (45,3 %) de la population mondiale vit dans une démocratie quelconque, tandis que plus d’un tiers (36,9 %) vit sous un régime autoritaire.

Le score mondial de 5,29 sur dix, soit une augmentation de seulement 0,01 par rapport à l’année précédente, représente une stagnation plutôt qu’un renversement de la récession démocratique qui a commencé en 2016, qui semblait probable.

Une des raisons pour lesquelles un rebond était attendu était la levée des restrictions liées à la pandémie en 2022. La répression généralisée des libertés individuelles, initialement destinée à protéger les personnes contre le covid-19, a fait baisser les scores en 2020 et 2021. Mais toute amélioration en 2022 a été compensée par des évolutions négatives ailleurs.

De plus, la Chine, qui abrite près d’un cinquième de la population mondiale, n’a mis fin à sa politique zéro covid qu’en décembre, après avoir enfermé des dizaines de millions de ses citoyens pendant des mois à la fois tout au long de l’année.

Le gouvernement a abandonné la politique zéro covid après de larges protestations contre elle. Mais la réponse répressive de l’État à ces manifestations a contribué à réduire le score de la démocratie chinoise à 1,94 sur dix, son plus bas depuis le début de l’indice en 2006.

La Russie a enregistré le plus grand déclin démocratique de tous les pays du monde, tombant de 22 places en bas du classement à la 146e place. L’ambition de Vladimir Poutine de rétablir la position de la Russie en tant que puissance impériale est farouchement contestée par l’Occident, mais la condamnation par des pays non occidentaux n’est en aucun cas universelle. Environ les deux tiers de la population vivent dans des pays dont les gouvernements sont neutres ou à la Russie.

La machine de propagande de M. Poutine tente de persuader les pays du Sud que l’objectif de l’Occident est de « diviser et de détruire » la Russie. En Russie même, l’emprise ferme de l’État sur les médias et la répression contre les manifestants anti-guerre ont contribué à un score record de 2,28.

La polarisation reste la plus grande menace pour la démocratie en Amérique, bien que le taux de participation historiquement élevé aux élections de mi-mandat de novembre et un large rejet des candidats qui nient toujours les résultats de l’élection présidentielle de 2020 aient aidé le score du pays à rester stable à 7,85. Plus au sud, un coup d’État raté du président péruvien (depuis évincé), Pedro Castillo, a affaibli une démocratie déjà instable. L’indice classe désormais le gouvernement péruvien comme un « régime hybride » plutôt que comme un régime démocratique.

Ailleurs, de multiples coups d’État ont fait chuter le Burkina Faso de 16 places en bas du classement. Les tentatives de coup d’État infructueuses en Guinée-Bissau, à São Tomé-et-Principe et en Gambie ont contribué à la stagnation des comptes démocratiques de l’Afrique subsaharienne pour la deuxième année consécutive.

L’Europe occidentale, qui compte huit des dix premiers pays de l’indice, a été la seule région à enregistrer une nette amélioration en 2022. Son score régional a rebondi aux niveaux d’avant la pandémie, et la Norvège a conservé sa position de longue date en tête du classement, suivie de près par quatre autres pays nordiques. (La Nouvelle-Zélande est arrivée deuxième au classement mondial.)

La Turquie, le seul « régime hybride » de la région, a enregistré un fort déclin au cours de la dernière décennie, ce qui reflète le régime de plus en plus autocratique de son président, Recep Tayyip Erdogan. Le pays est confronté à des élections cruciales cet été qui pourraient décider de son statut démocratique. Malgré une certaine amélioration mondiale, la démocratie reste menacé.

Par Moktar Lamari