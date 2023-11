L’activité du secteur des industries manufacturières s’est améliorée durant les neuf premiers mois de l’année 2023. Il s’agit surtout des principales branches exportatrices :

Les industries mécaniques et électriques (IME) et celle du textile, habillement et cuir (THC), à la faveur de la reprise du commerce mondial et de l’amélioration de l’activité industrielle manufacturière chez les principaux partenaires commerciaux de la Tunisie dans la Zone Euro, selon une note sur les évolutions économiques et monétaires, publiée, jeudi par la BCT.

Le suivi de l’évolution des carnets de commande à l’exportation a affiché une amélioration, depuis le début de l’année courante, pour les IME, dont le volume des exportations au cours de ladite période a dépassé les niveaux d’avant la pandémie. Quant aux industries de THC, la situation continue de s’améliorer graduellement.

Les indicateurs du secteur touristique et de transport ont affiché une nette amélioration par rapport à l’année précédente, profitant de la reprise de l’activité touristique en 2023. Sur l’ensemble des neuf premiers mois de 2023, le nombre des entrées des non-résidents et celui des nuitées hôtelières ont augmenté respectivement de 74,1% et 29,6%.

Egalement, le nombre de passagers aériens a augmenté de 30,7% comparativement à la même période de l’année précédente.