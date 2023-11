“L’enfant palestinien” sera au cœur de la 36ème édition du Festival international Néapolis du théâtre pour enfants, prévue du 17 au 24 décembre 2023 à Nabeul, informe le ministère des affaires culturelles, à l’issue d’une séance de travail organisée hier au ministère en présence des membres de l’association Neapolis et consacrée à l’examen des préparatifs pour ce rendez-vous annuel.

Cette édition placée sous le signe “Save the Earth” (Sauvons la Terre) sera marquée par la participation de troupes théâtrales en provenance de la Palestine, l’Algérie, le Royaume de l’Arabie Saoudite, l’Egypte, la Libye, la Chine, l’Espagne, l’Italie etc.

Le Festival international Néapolis du théâtre pour enfants est considéré comme le plus ancien et le premier festival dédié aux enfants en Afrique et au monde arabe.

Le Festival s’est donné, depuis sa première édition en 1980, pour objectif de faire du théâtre pour enfants un outil efficace pour s’exprimer, s’épanouir et former une personnalité équilibrée de l’enfant qui va l’éloigner de toute forme d’extrémisme et de violence, à travers la culture théâtrale.