Après “L’Homme qui parlait avec ses yeux”, une exposition photographique organisée en 2019 à la Cinémathèque tunisienne en hommage à la mémoire de Youssef Ben Youssef, directeur photo (1944 et 2018) et dont elle fut la commissaire, Lilia Ben Youssef son épouse, vient de publier un ouvrage en sa mémoire.

Un ouvrage disponible depuis le 5 novembre dans les librairies El Moez, El Kiteb, Mille Feuilles et en ligne sur la plateforme ceresbookshop.

Ce livre dont la parution cadre avec le centenaire du cinéma tunisien, consacre l’un des directeurs de la photographie tunisien, dont le métier a été de taquiner la lumière pour magnifier les êtres et les choses, écrit-t-elle. Youssef Ben Youssef a été aussi le plus atypique, le plus productif de sa génération au cinéma et à la télévision. Il n’a appartenu à aucun courant cinématographique, considérant que l’art est tout simplement celui de bien faire son métier, il ne fut jamais atteint du syndrome de l’artiste. De la vanité, il n’en avait point, de la suffisance encore moins, se considérant tout simplement comme un artisan.

Au-delà du parcours de ce talentueux chef opérateur qui a marqué des générations et de l’hommage posthume qui lui rendu dans cet ouvrage de 226 pages et publié dans les deux langues (arabe et français), le livre s’adresse également à tous les techniciens du cinéma.

Youssef Ben Youssef, spécialiste de la photographie cinématographique et dont les œuvres ont marqué le cinéma tunisien, a collaboré à plusieurs films tunisiens et étrangers dont le film “La Nuit” (1992) du réalisateur syrien Mohamed Malas.

Diplômé en direction de la photographie de l’Ecole Louis Lumière, à Paris (1971), il avait travaillé dans plusieurs longs-métrages tunisiens, à l’instar de “Pluie d’Automne” de Slah Essid, “Les sabots en or” et “L’homme de Cendres” de Nouri Bouzid et “Demain Je Brûle” de Mohamed Ben Smail, “Les silences du palais” et “La saison des hommes” de Moufida Tlatli, ” Madame Butterfly” de Frédéric Mittérand etc.

Youssef Ben Youssef a marqué tant la télévision que le théâtre et le cinéma des années 70, 80 et 90. Il est décédé en décembre 2018 à l’âge de 74 ans. Une présentation du livre est prévue prochainement.