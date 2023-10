C’est avec un florilège d’expressions tunisiennes et de proverbes anciens tirés de notre patrimoine oral tunisien que le Beau Livre “Patrimoine & Terroirs – Saveurs & Savoirs” invite les lecteurs à feuilleter ses 240 pages richement illustrées à la découverte des différentes facettes du patrimoine culturel immatériel tunisien.

Dans la même collection “La Tunisie vue du ciel”, “Monuments historiques vus du ciel” et “La Tunisie et la Mer”, les Editions Alif signent ce quatrième ouvrage en collaboration avec l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC).

Avec une sélection de plus de 550 photos exclusives et originales et des textes écrits à plusieurs mains, l’ouvrage tente de dresser un répertoire d’un certain art de vivre à la Tunisienne, en invitant à un autre voyage dans le pays, celui d’un patrimoine séculaire fait de riches métissages offrant une belle rencontre avec l’âme tunisienne.

Fruit d’une collaboration entre historiens, spécialistes en photographie, en sciences de la nutrition, en littérature ethnique, en patrimoine culturel immatériel, en calligraphie, des écrivains etc, l’ouvrage met en avant l’héritage du geste ancestral, de la parole, des us et coutumes, qui racontent une histoire et ravivent les souvenirs aussi bien dans les villes que dans les campagnes.

Fraichement publié (octobre 2023), ce beau livre coincide avec la commémoration en 2023 par la communauté internationale des 20 ans de la convention de 2003 de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel que la Tunisie a ratifiée le 26 juillet 2006 en s’engageant dans sa mise en oeuvre à l’échelle nationale et qui s’est traduit d’ailleurs par l’inscription de plusieurs éléments sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO (Harissa,Couscous, Poterie de Sejnane, calligraphie;..).

Pour la maison d’édition Alif, cet ouvrage constitue une tentative de donner envie de partager ce voyage dans l’art de vivre typiquement tunisien avec la promesse de continuer à raviver les lumières, lit-on dans la note d’introduction.

Publié en français et en anglais, l’ouvrage offre une véritable et agréable déambulation entre l’écrit et l’illustré, dans les connaissances et les savoirs-faire lier à tout un patrimoine exprimant l’identité culturelle tunisienne : fabrication de la cage de Sidi Bou Said, l’artisanat du cuivre à Tunis, la dentelle à l’aiguille de Bizerte, le travail du corail à Tabarka, la broderie traditionnelle à Monastir et Mahdia, le modelage de la poterie dans la région de Siliana, le décor sur plâtre, la sculpture sur pierre, le tissage traditionnel au Sahel, le tressage des fibres végétales, le tannage à Moknine,.. Tous ces éléments du passé et du présent dans leur diversité régionale sont mis en valeur à travers un subtil clin d’œil sur certains savoirs-faire disparus, menacés de l’être ou qui résistent et s’enrichissent de nouveaux apports en se renouvelant pour s’adapter à la modernité.

Le lecteur peut par ailleurs découvrir les traditions et expressions orales, les arts du spectacles (pratiques, rituels et évènements festifs), les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers.

Quant aux traditions culinaires, le livre donne à voir une grande variété de saveurs et de couleurs entre le sucré et le salé, le quotidien et le cérémonial, le végétal et l’animal, le séché et le cuit, etc… et toute une diversité qui constitue le résultat d’échanges culturels consolidés par la situation géographique de la Tunisie au cœur de la Méditerranée.