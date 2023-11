La marque Hyundai continue sa course en tête en nombre d’immatriculations de voitures de la marque Coréenne qui s’impose de plus en plus sur nos routes, notamment grâce à une gamme couvrant tous les segments du marché automobile.

La marque se prépare visiblement à investir le segment des véhicules électrique et hybride en multipliant les annonces, avec l’arrivée récente de la Hyundai Tucson Hybride qui rejoint la Kona électrique et la Kona Hybride l’une des moins chère du marché.