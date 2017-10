Tunisie : Adel Jarboui assure que le gouvernement est favorable à la migration organisée, mais n’explique pas comment

Adel Jarboui, secrétaire d’Etat chargé de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, a réitéré, jeudi 12 octobre, l’engagement du gouvernement à soutenir la migration “organisé”, “sécurisée” et “digne”‘ et à œuvrer avec les pays voisins et ses partenaires de l’Union européenne afin de trouver des solutions à long terme.

Par ailleurs, lors d’une session de travail à laquelle ont pris part des représentants du ministère de l’intérieur et du corps de l’Etat-major de l’armée de mer, Jarboui a indiqué que le chef du gouvernement a ordonné l’ouverture d’une enquête pour déterminer les responsabilités dans l’accident survenu dimanche 8 courant à Sfax lorsqu’un navire de la marine tunisienne et une embarcation de migrants sont entrés en collision.

Il a ajouté que le chef de l’Etat a, également, ordonné la mise en œuvre de la loi organique n°61 de 2016 relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes.

Jarboui a souligné la préoccupation du gouvernement quant à l’augmentation du nombre des migrants illégaux, ajoutant qu’il œuvre à trouver des solutions “urgentes” et “efficaces” afin de lutter contre ce phénomène.

La collision survenue dimanche a fait 8 morts et 40 disparus alors que 38 personnes ont été secourues.