L’équipementier Delphi quitte la Tunisie pour le Maroc

Devant l’émotion suscitée par l’information du départ de Delphi de Tunisie, la direction de la communication du groupe communique et précise.

Il ne partirait pas mais relocaliserait une partie “complexe” de ses activités au Maroc. C’est une manière de confirmer en prétendant nier.

Ce type “d’industrie” est basé sur la recherche continue de compétitivité prix…! Il est nomade et se soucie peu des intérêts des travailleurs.

La question est de savoir quand est-ce que nous allons monter en gamme, intégrer plus de valeur ajoutée et donner des emplois dignes à nos jeunes diplômés et les mettre à l’abri des va-et-vient des multinationales peu soucieuses de leur dignité et de leur épanouissement?

Un poste de Radhi Meddeb