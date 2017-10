Bourse de Tunis : Le Tunindex débute la séance du mercredi dans le rouge

La Bourse de Tunis débute la séance du mercredi dans le rouge où le Tunindex affiche un abaissement de 0.03% avec 6 145.19 points dans un volume total de 0.207 MTND, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, l’UBCI grimpe de 1.90% à 23 TND suivie par SERVICOM et AMI ASSURANCES qui gagnent respectivement 1.66% et 1.44% à 6.09 TND et 7 TND.

A la baisse, WIFACK INTERNATIONAL BANK chute de 2.89% à 6.70 TND tout comme NEW BODY LINE et SIAME qui dévissent respectivement de 2.81% et 2.79% à 4.84 TND et 2.09 TND.