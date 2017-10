La Tunisie abrite le forum tuniso-arabe de l’investissement touristique

Une séance de travail, tenue le 9 courant au siège du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, a été consacrée à l’examen du déroulement et de l’organisation logistique du forum tuniso-arabe de l’investissement touristique, prévu les 19 et 20 octobre 2017, sous le patronage du président du gouvernement tunisien, Youssef Chahed. La réunion a été présidée par la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Salma Elloumi-Rekik, en présence des responsables des commissions d’organisation constituées.

Plus de quatre cents participants de différentes nationalités sont attendus à cet événement dont plusieurs décideurs et hautes personnalités internationales, précise un communiqué du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, publié lundi.

Les thèmes du forum porteront sur la réalité de l’investissement touristique, les projets proposés aux investisseurs, ainsi que sur le financement et les garanties de l’investissement touristique en Tunisie.

La ministre a, à cette occasion, mis en relief l’importance de cette manifestation tout en exhortant les équipes d’organisation à s’investir dans l’effort pour l’entourer de toutes les conditions de réussite. Une occasion privilégiée pour consolider l’image de la Tunisie et pour donner un éclairage sur les opportunités d’investissement dans le pays.

Il est à noter que ce forum, qui se tient pour la première fois, est le fruit d’un partenariat entre le ministère du Tourisme, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), l’Organisation arabe du tourisme et l’entreprise omanaise Sirabis, spécialisée dans l’organisation des événements de dimension internationale.