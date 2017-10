Forum des DSI 2017  : 350 spécialistes attendus à Yasmine Hammamet

Medina Yasmine Hammamet accueille, les 18 et 19 octobre 2017, la 4e édition du Forum international des DSI. Cette rencontre annuelle est organisée par Poulina Group Holding, en collaboration avec l’IFN (Association International Futur Network) et le Club DSI Tunisie.

Trois cents-cinquante spécialistes s’y retrouveront cette année pour discuter du thème choisi -IT Business Innovation- et partager les meilleures idées et pratiques du métier de décideurs informatiques d’entreprise.

Ce Forum mettra cette année l’accent sur les problèmes auxquels sont confrontés les DSI, en raison de la mutation de l’entreprise. Puisque le DSI devrait trouver les moyens et les outils nécessaires pour transformer les innovations technologiques en nouvelles opportunités pour l’entreprise.

Le programme du forum prévoit la tenue de multiples conférences animées par des speakers internationaux, de workshops thématiques organisés par des partenaires et un espace d’exposition dédié à ces derniers pendant les deux jours du Forum.