La Tunisie participe pour la 1ère fois au Salon Archibat 2017 en Côte d’Ivoire

Le Centre de Promotion des Exportations, Tunisia Export (CEPEX) via son Bureau Tunisia Export-Côte d’Ivoire, organise la première participation tunisienne à la 6ème édition du salon Archibat 2017 qui se tient du 03 au 07 octobre 2017 en Côte d’Ivoire sur le thème “10 ans de solutions pour transformer vos rêves en réalité”.

Dans un communiqué, publié mercredi, le CEPEX indique qu’avec un Pavillon Tunisie situé dans le hall principal du salon et 140 rendez -vous préétablis au profit de la délégation tunisienne, une réelle visibilité sera donnée aux entreprises Tunisiennes sur le marché ivoirien.

Près de 22 représentants de 11 entreprises exposantes, membres de la délégation tunisienne et leaders dans les secteurs de BTP et services connexes sont actives, dans cet évènement ivoirien, pour promouvoir leurs offres et leurs solutions innovantes et nouer des relations de partenariat.

Le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, accompagné du ministre de la construction, du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme, Claude Issac DE et de l’ambassadeur de la République Tunisienne en Côte d’Ivoire Nawfel LAABIDI ont visité le pavillon Tunisien. Un moment d’échange avec les exposants tunisiens sur les qualités de leurs offres, la performance et l’efficacité de leurs structures.

A noter qu’entre 2007 et 2017, le Salon Archibat est passé de 4.000 à 10.000 mètres carrés d’espace d’exposition, de 150 à 300 exposants et de 10.000 à 30.000 visiteurs, ajoute le communiqué.

Pour cette édition, Archibat s’est organisé en 3 pavillons couvrant toute la chaîne de valeurs du secteur du cadre bâti (le 1er pavillon central dédié à la maîtrise d’œuvre et aux gros œuvres, le second est dédié au corps d’état secondaire et le troisième aux propriétaires immobiliers et à la décoration).

En plus de la présence de deux pavillons internationaux à savoir le pavillon Tunisie et celui de l’Espagne, d’autres exposants venus d’une quinzaine de pays d’Afrique, d’Asie prennent part au salon.