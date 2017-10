TPR, leader tunisien des profilés aluminium, renouvelle sa participation à ARCHIBAT, qui se tiendra du 03 au 07 octobre 2017 au Parc d’exposition d’Abidjan (Côte d’Ivoire).

TPR, une présence de longue date sur le marché africain.

Avec une croissance démographique fulgurante, le bâtiment et, plus généralement, l’urbanisation se situent au coeur des enjeux économiques, sociaux et environnementaux du continent africain.

TPR avait déjà fait ce constat au début des années 2000. C’est donc depuis, que la société a commencé à s’implanter sur le marché africain. Elle y comptabilise aujourd’hui divers projets au Mali, Sénégal, Gabon, Burkina, Côte d’Ivoire, Cameroun, Bénin et Tchad.

Forte de cette position de précurseur et de la volonté d’aller plus loin, TPR réitère ainsi sa présence au Salon ARCHIBAT, après une première participation en 2015 particulièrement réussie.

Des solutions toujours plus adaptées et des partenariats clés

De la rupture de pont thermique, à la maîtrise du facteur solaire en passant par le revêtement de façades, TPR exposera au Salon ses solutions et procédés techniques les plus innovants pour répondre aux projets les plus ambitieux de la région.

Afin de proposer une offre clé en main et un processus 100% maitrisé, de la conception à l’installation, TPR continue de mettre en place des partenariats clés avec les menuisiers et les façadiers les plus renommés de la région.

A propos de TPR

TPR est une entreprise familiale fondée en 1978 par M.Youssef Bayahi, cotée à la Bourse de Tunis depuis 2007.

Leader sur le marché de l’aluminium en Tunisie avec un chiffre d’affaires dépassant les 10O millions de dinars à fin 2016, l’entreprise emploie plus de 400 collaborateurs et exporte vers 20 pays dans le monde.

Extrudeur et gammiste, TPR produit et commercialise ses systèmes de profilés aluminium et accessoires pour le bâtiment. La société possède également ses propres lignes de laquage et d’anodisation, pour une maitrise complète de sa chaine de production. Enfin, la qualité étant au coeur de ses valeurs, TPR ne cesse de faire certifier l’ensemble de sa chaine : ISO 9001, QUALICOAT, QUALIMARINE, QUALANOD, Normes NF.