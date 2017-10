Tunisie-UE : VolontÃ© commune de hisser la coopÃ©ration Ã  des paliers supÃ©rieurs

L’avancement de la finalisation du Cadre Unique d’Appui (CUA) 2017-2020, qui consiste à fournir des financements d’environ 1,2 Milliard d’Euros à hauteur de 300 Millions par an a été au centre de l’entretien qui s’est déroulé mardi, à Tunis, entre le ministre du Développement, de l’Investissement et de la cCoopération internationale, Zied LADHARI, avec Johannes HAHN, le Commissaire européen au voisinage et aux négociations d’élargissement qui effectue actuellement une visite de travail en Tunisie.

HAHN, a renouvelé la détermination de l’UE de continuer son appui à la Tunisie afin qu’elle surmonte les difficultés qu’elle connaît.

Il a également exprimé la disposition et la volonté d’examiner avec les parties tunisiennes concernées toutes les propositions permettant de développer davantage la coopération et le partenariat et de les hisser à des paliers supérieurs.

Ladhari s’est félicité de la qualité exemplaire de la coopération liant la Tunisie et l’UE qui constitue aujourd’hui, a-t-il dit, le 1er partenaire sur tous les plans.

Il a également passé en revue les réformes économiques que le Gouvernement d’Union nationale est en train de mettre en vigueur, avec pour objectif la relance et la dynamisation de l’économie nationale pour une croissance plus élevée pouvant répondre aux enjeux et défis auxquels le pays fait face.

L’entretien auquel a pris part Patrice BERGAMINI, ambassadeur de l’Union européenne (UE) à Tunis, a fourni une occasion pour passer en revue la coopération financière avec l’UE et l’état d’avancement des décaissements de l’assistance macro-financière, a indiqué un communiqué dudit département publié mardi.