Tunisie-Banque mondiale : Hafez Ghanem chez BCE

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, le 3 octobre 2017 au palais de Carthage, Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

La présidence de la République assure, dans un communiqué, que “Ghanem a présenté au chef de l’Etat les différents programmes de partenariat existant entre la Banque mondiale et la Tunisie et le rôle joué par cette institution dans l’impulsion de l’économie tunisienne, affirmant que ces programmes englobent divers domaines dont le développement du système éducatif, l’amélioration de l’employabilité des jeunes, ainsi que le renforcement du rôle des PME dans le système économique”.

De son côté, “le président de la république a souligné l’importance accordée par la Tunisie à la coopération avec la Banque mondiale et sa volonté de tirer profit de tous les financements accordés par la BM pour appuyer son économie, appelant à renforcer ces programmes, à axer sur le renforcement des capacités des jeunes, à promouvoir les régions intérieures et à créer des projets dans l’infrastructure et les énergies renouvelables”.