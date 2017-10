Les rencontres Africa 2017 : Jean Yves le Drian impressionné

Présent à l’ouverture de la deuxième édition des rencontres Africa 2017 à Abidjan (du 2 au 3 octobre), le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean Yves le Drian, s’est dit impressionné par le niveau des fréquentations professionnelles.

« J’ai été très impressionné par le niveau de fréquentation professionnelle des rencontres Africa 2017 et aussi très heureux qu’elles se déroulent à Abidjan et qu’elles rassemblent 2000 participants dont 400 participants français et 400 participants ivoiriens », a déclaré M. le Drian, au sortir d’une audience avec le président Alassane Ouattara, rapporte l’agence Api.