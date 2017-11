Les employés de la RNTA marchent contre la cession de leur entreprise

Les agents et cadres de la Régie nationale des tabacs et des allumettes (RNTA) ont organisé jeudi matin une marche pacifique à Tunis pour exprimer leur opposition à la cession à leur entreprise.

Partie du siège de la RNTA, cette marche est passée par la rue El Mahata et l’avenue Habib Bourguiba avant d’arriver à la Place Mohamed Ali devant le siège de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

“Ce mouvement de protestation intervient en réaction aux déclarations de certains responsables au gouvernement qui ont envisagé la possibilité de privatiser la Régie”, a déclaré le secrétaire général du syndicat de base de la RNTA, Hichem Oueslati.

“La cession des entreprises publiques n’a jamais été la solution. Il convient plutôt de réfléchir à des programmes de restructuration et de mise à niveau sur cinq ou dix ans “, a-t-il estimé, faisant remarquer que la RNTA emploie plus de 1600 personnes qui représentent environ 35 mille familles tunisiennes.

Jamel Belhaj Ali, un employé de la RNTA a fait état de l’opposition catégorique du personnel de la RNTA à la cession de l’entreprise, soulignant que les employés de la Régie sont engagés à poursuivre leurs mouvements de protestation pour empêcher le gouvernement de prendre une telle décision qui, selon lui, risque de mettre l’avenir de milliers de familles en péril.

A noter que La Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes (RNTA) et la Manufacture des Tabacs de Kairouan (MTK) génèrent 19581 emplois directs et indirects. Un chiffre d’affaires de 297,3 millions de dinars a été réalisé en 2012 et 1.360 tonnes de tabacs en feuilles sont récoltées localement, selon le site de la RNTA.