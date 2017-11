Un projet tuniso-italien créera 40 PME et 280 postes d’emplois à Médenine et Tataouine

Le projet lancé par le ministère de la Formation professionnelle et de l’emploi en collaboration avec l’Agence italienne de coopération pour le développement prévoit la création, dans les gouvernorats de Médenine et Tataouine, de 40 petites et moyennes entreprises (PME) et 280 postes de travail directs et indirects d’ici 2018. C’est ce qu’a souligné, mercredi 26 juillet, la secrétaire d’Etat de la Formation et de l’Initiative privée, Saida Ounissi.

“Soutenu par le bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets et financé à hauteur de 1,750 million d’euros, ce projet a pour objectif de promouvoir l’initiative privée auprès des jeunes issus de ces deux régions, en leur offrant notamment un accompagnement personnalisé et un financement nécessaire”, a expliqué Ounisi qui s’exprimait lors d’une rencontre tenue à Djerba, au cours de laquelle, elle a donné le coup d’envoi du projet.

Selon elle, si le choix s’est porté sur Tataouine et Médenine c’est parce que ces deux régions sont très touchées par le chômage, outre le fait qu’elles ont une faible capacité à attirer l’investissement et l’initiative privée malgré leurs potentialités.

“Ce projet ciblera 50% de femmes, avec l’objectif de promouvoir l’égalité des chances en matière investissement”, a-t-elle dit, rappelant que son département a lancé depuis novembre dernier une campagne nationale pour booster l’initiative privée chez la femme.

A cette occasion, la directrice du bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets en Afrique, Mariacarmen Colitti, a indiqué qu’une équipe africaine a été chargée d’accompagner les jeunes bénéficiaires de ce projet.

De son côté, la représentante de l’Agence italienne de coopération pour le développement a souligné que la région du Sud reste la prioritaire dans le programme de coopération italienne, soulignant que le partenariat sera davantage renforcé afin de satisfaire les besoins des jeunes porteurs de projets.