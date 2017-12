ARP : La BCT a transmis à la justice 17 dossiers de transactions financières liées au terrorisme

Le secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières, relevant de la Banque centrale de Tunisie, Lotfi Hachicha, a indiqué que la Commission a transmis à la justice 17 dossiers de transactions financières ayant un possible lien avec le terrorisme entre les années 2012 et 2015.

Lotfi Hachicha s’exprimait, vendredi 19 mai, lors d’une séance d’audition devant la Commission d’enquête parlementaire sur l’envoi de jeunes tunisiens dans les zones de conflit.

Au cours de cette période, la commission avait transmis, au total, 80 dossiers à la justice y compris les 17 précités, et ce après avoir reçu quelque 350 déclarations d’opérations financières suspectes.

S’agissant des associations, il a indiqué que la commission a, entre les années 2012 et 2015, transmis 9 dossiers à la justice après une analyse détaillée des flux financiers de 50 associations, menée en collaboration avec la justice et les établissements bancaires, et ce “dans le but de circonscrire toute activité suspecte liée au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme”.

Il a ajouté que ces associations qui sont, essentiellement, à vocation religieuse et caritative, ont bénéficié de fonds reçus de l’étranger, notamment en provenance des pays du golfe. Ces fonds varient de 100 mille dinars à 3 millions de dinars.

Seuls quatre députés et la présidente de la commission d’enquête parlementaire, Leila Chettaoui, étaient présents à cette séance d’audition.

Leila Chettaoui s’est dit étonnée du peu de présence des députés à cette séance d’audition qu’elle a qualifiée d’”importante”.