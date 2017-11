Beach volley : La Tunisie rate la qualification au mondial-2017

La sélection tunisienne de Beach volley, composée de la paire Arafat Ennasser et Chouaib Belhaj Salah, a raté la qualification au championnat du monde 2017, en terminant à la troisième place du groupe B du championnat d’Afrique de la discipline (seniors hommes), organisé au Mozambique.

La Tunisie, tenant du titre, vainqueur vendredi du Kenya (2-0) et de la Sierra Leone (2-1), s’est imposé ce samedi face au Nigeria 2-0, mais a échoué devant l’Afrique du Sud (1-2) ce qui lui a coûté une non qualification aux demi-finales qualificatives au Mondial prévu du 28 juillet et 6 août 2017 en Autriche. Elle se contentera ainsi de jouer dimanche pour la 5e place.

Rappelons que le groupe A est composé du Mozambique, de l’Ile Maurice, du Bénin, du Maroc et du Rwanda.

Résultats:

Vendredi:

Tunisie – Kenya 2-0

Tunisie – Sierra Leone 2-1

Samedi:

Tunisie – Afrique du Sud 1-2

Tunisie – Nigeria 2-0

Dimanche 14 mai:

Demi-finales

Finale